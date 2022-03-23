Adana´da 12 bin 187 litre sahte içki ele geçirildi



Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin iki farklı adrese yaptığı baskında 12 bin 187 litre sahte, 83 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, iki farklı adrese operasyon düzenledi. İmalathaneye dönüştürülen iki eve yapılan baskında, 12 bin 187 litre sahte içki ile 83 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-03-23 09:38:34



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