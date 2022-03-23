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Park kavgasında bıçakla saldıran 3 kişiyi vuran otoparkçı tutuklandı

DHA

Park kavgasında bıçakla saldıran 3 kişiyi vuran otoparkçı tutuklandı


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle yaralayıp kaçan otoparkçı Ömer P. (35), polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Olay, 16 Mart´ta saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı otomobildeki Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç., sokağın kenarına aracı park etti. Sokakta otopark işleten Ömer P., 3 arkadaşı, "Otomobili otoparkın karşısına park ettiniz, çekin" diye uyardı. Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. isteği geri çevirince, taraflar bu nedenle tartıştı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 arkadaş, Ömer P.´ye bıçakla saldırdı. Ömer P. ise pompalı tüfekle ateş açtı. Kavgada Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ömer P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
TUTUKLANDI
Şüpheli Ömer P., 6 gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü´ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer P., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralanan Emrah K. ve Kenan K.´nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan Sezer Ç´nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK
2022-03-23 09:55:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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