Ukraynalı tenisçi, ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Adana’ya sığındı 14 yaşındaki genç tenisçinin ailesine ev tutuldu, kendisi antrenmanlara başladı Fedor Zalevsky: “Böyle bir imkan sunulduğu için şanslıyım” Anne Julia Zalevsky: “ Burası bizim için rüya gibi” Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin: “Savaşın bitmesini temenni ediyoruz”

Ukrayna'daki savaşta ailesiyle birlikte mağdur olan 15 yaşındaki bir tenisçi, mail attığı Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sayesinde Türkiye'ye geldi. Ailesine ev tutulan, kendisi de kulüpte idmanlara başlayan genç, savaşın bir an önce bitmesini istedi.

RusyaUkrayna savaşı 28'inci gününde devam ediyor. Ukrayna'nın Odesa şehrinde yaşayan tenisçi 14 yaşındaki Fedor Zalevsky, savaş başladığında annesi Julia (42), babası Evgeny (43) ve kız kardeşi Polina (6) ile birlikte önce Moldova ardından Romanya’ya oradan da Avusturya ve Çek Cumhuriyeti üzerinden Polonya’ya kaçarak ülkeyi terk etti. Fedor, tenis kariyerini sürdürmek amacıyla arayışa girdi.



“Mail ile yardım istedi”

Geçen sene bir turnuva için Adana’ya gelen Fedor, 8 Mart’ta Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’ne mail attı.

Mailde 6 yaşından bu yana profesyonel tenis oynadığını belirten Fedor, “Ukrayna Tenis Federasyonu'nun bir oyuncusuyum. Savaş yüzünden ailemle birlikte Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldım. Şu anda tenis kariyerime devam etme ve antrenman yapma fırsatım yok. Ailemle birlikte mali açıdan da zor dönemler geçiriyoruz. Tenis antrenmanlarıma devam etmek istiyorum. Çünkü tenis en sevdiğim bir spor ve hayallerim, gelecek planlarım tenise bağlı. İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle sizden kulübünüzde antrenman yapma ve kendimi kanıtlama fırsatı vermenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

ATDSK yönetimi de 10 Mart’ta mailde ki iletişim numarasından Fedor’a ulaştı ve ailesiyle birlikte Adana’ya gelmeleri için çalışma başlattı.

16 Mart’ta Fedor, annesi ve kız kardeşiyle birlikte Adana’ya geldi. Ailesine ev tutulan, kendisi de kulüpte idmanlara başlayan genç, savaşın biran önce bitmesini istedi.



“Durumumuz çok kötüydü”

Antrenman sırasında gazetecilere konuşan Fedor Zalevsky, Ukrayna’da zor günler geçirdiklerini belirterek, “Paramız yoktu. Durumumuz çok kötüydü. Ülkeler arası dolaşacak gücümüz yoktu ve bu yüzden mail attık. Çünkü tenis çok kolay bir spor değil. Orada şu an zor durumda olan bir sürü tenis sporcusu var. Ben böyle bir imkan sunulduğu için şanslıyım. Önümüzdeki 6 ayı Türkiye’de planlıyorum. Haziran ve Temmuz aylarında Türkiye’de yapılacak olan turnuvalara katılacağım. Yaşanacak olaylara ve durumlara göre pozisyon alacağız. Savaşın biran önce bitmesini, barışın bir an önce gelmesini ve insanların barış içinde bir arada yaşamasını istiyorum” diye konuştu.



“Türk insanı çok misafirperver”

Fedor’un annesi Julia ise savaşın ilk başladığı anda evlatlarını alıp kaçtığını belirterek, “İnsanlar koşuşup, siren verilince savaşın başladığını anladık. Çocuklarımı alıp, karayoluyla kaçtık. Odessa’dan ayrıldık. Sınırı 25 Şubat’ta geçebildik. 28 Şubat’ta Moldova’dan Romanya’ya, 2 Mart’ta Avusturya’ya gittik. 3 Mart’ta Çek Cumhuriyeti’ne geçtik, 2 gün sonra da Polonya’ya gittik. 515 Mart’ta Polonya’da kaldık. Polonya’dayken tenis akademisi arayışına girdik. 78 ay önce Adana’ya, ATDSK’ya turnuvaya gelmiştik. Buradaki imkanları görmüştük. Oğlumun hayali de böyle bir kulüpte tenis kariyerini sürdürmekti. Mersin’de yaşayan arkadaşlarımızın aracılığıyla kulüple ilgili bilgileri aldık, mail gönderdik, yardım istedik. Kulüp yönetimi de bize kapılarını açtı. 16 Mart’ta da Türkiye’ye geldik. Burası bizim için rüya gibi. Türk insanı çok misafirperver. Burada cennette gibi hissediyoruz kendimizi” ifadelerini kullandı.



“Spor, barışın ve kardeşliğin öncüsüdür”

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de savaşın bir an önce bitmesini istediğini aktararak, “14 yaşında ki bir genç sporcunun akademimizde çalışması için Adana’ya yerleşmesini sağladık. 4 gündür kulübümüzde antrenmanlara başladı. En kısa zamanda savaşın bitmesini temenni ediyoruz. Biz bir çocuğa dokunduk ve birkaç çocuğa da dokunmak için bağlantılara geçtik. Spor, barışın ve kardeşliğin öncüsüdür. Biz de bunun için yönetim kurulu olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan Fedor’un babası Evgeny’in kardeşleriyle birlikte Polonya’da kaldığı öğrenildi.

