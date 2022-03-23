20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, jandarma operasyonu ile yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 20 yıl hapis cezası olan zanlı, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan’da Boztahta Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet A. (33), yapılan operasyon sonucu yakalandı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.