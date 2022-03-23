Kendine şiddet uygulayan eşini öldüren Öznur Gülten Efeoğlu tahliye oldu

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Adana’nın Kozan ilçesinde kendine şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğlu, 5 ay sonra tahliye oldu.

Alınan bilgiye göre, 20 Ekim 2021 günü eşinden şiddet gördüğü sırada kocasını bıçakla öldüren Öznur Gülten Efeoğlu, Kozan’da görülen mahkemesinin ardından 5 ay sonra tahliye oldu.

Efeoğlu'nun avukatı Şadi Toklu, Öznur Gülten Efeoğlu’nun meşru müdafaa kapsamında TCK 27/2 maddesi gereği tahliye aldığını belirtirken Efeoğlu ailesi, tahliye kararını sevinçle karşıladı.

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