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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova’da koli koli mutluluk

İHA

Çukurova’da koli koli mutluluk

Gülen Yüzler Semt Kreşleri öğrencileriyle Lösev’i buluşturan Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, “Koli Koli Mutluluk” Projesiyle, yüzlerce aileye kuru gıda yardımı yapıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibi, LÖSEV ile gönül köprüsü kurarak, Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı 8 semt kreşinde eğitim alan çocukların aileleriyle, yardımlaşma kampanyasıyla yüzlerce ailenin mutluluk kaynağı oldu. “Koli Koli Mutluluk Projesi” adıyla, ailelerin hazırladığı yüzlerce kuru gıda paketleri kreşlerde toplanıyor. Daha sonra proje kapsamında LÖSEV’in Adana Şubesi ile temasa geçilerek, Tesisler Müdürlüğü’nce hazırlanan yardım kolileri, kanser tedavisi olan ve desteğe ihtiyaç duyan ailelere iletilmek üzere vakıf yetkililerine veriliyor.
Huzurevleri Gülen Yüzler Semt Kreşinde toplanan yardım kolilerini teslim alan LÖSEV Adana Halkla İlişkiler Sorumlusu Buğse Çakan, Belediye Başkanı Soner Çetin’e ve Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde eğitim alan çocukların ailelerine teşekkür ederek, Ramazan Ayı öncesi, kanserle savaş veren ailelerin yüreklerini biraz olsun ısıtan bu yardım kolilerinin, toplum dayanışmasına çok güzel bir örnek olduğunu vurguladı. Sağlıklı yaşamın önemini tanıtım filmleriyle çocuklara anlatan LÖSEV Halkla İlişkiler personeli Emel Çelik de vakıf hakkında temel bilgileri de kreş çocuklarına aktararak, LÖSEV’in çalışmalarını ve faaliyetleri konusunda bilgilendiriyor.
Koli Koli Mutluluk projesiyle, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyleyen Başkan Soner Çetin, “Sosyal belediyecilik anlayışına sahip bir kurum olarak vatandaşlarımızın her türlü sorununda yanında olmak zorundayız. Ramazan öncesi kanserle savaş veren ailelere bir nebze olsun destek olmak istedik. Onlara elimizden geldiğince yardım elini uzatmaya çalışıyoruz” dedi.
Başkan Çetin, asıl hayır sahipleri yardımsever vatandaşların olduğunu anlatarak, yardım kolilerini gönderen her Çukurovalıya teker teker teşekkür ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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