Eşini öldüren 4 çocuk annesine 'meşru müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi (2)

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`ADALET YERİNİ BULDU´

Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren ve `eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi´ nedeniyle ceza verilmeyen Öznur Gülten Efeoğulları tahliye edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 aydır bulunduğu Kozan M Tipi Cezaevi'nden çıkan Efeoğulları'nı, kapıda çocukları ve akrabaları karşılandı. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken Efeoğulları, adalete güvendiğini belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-03-23 13:51:09



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