Kadınlar 1. Voleybol Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 - Antalya Muratpaşa Belediyespor: 2

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi PlayOff maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Antalya Muratpaşa Belediyespor'u 32 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Çukurova Belediyesi Final Four öncesi büyük avantaj yakaladı.

Kadınlar 1. Voleybol Ligi PlayOff maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Antalya Muratpaşa Belediyespor'u konuk etti. İlk maçta Gaziantep Adam Voleybol’u zorlu geçen maç sonunda 32 yenen Adana ekibi, bugün ise Antalya Muratpaşa Belediyespor'u 2523, 2225, 2426, 2518, 1513 setlerle 32 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü yarı final son maçında ise 24 Mart Perşembe günü İstanbul BŞB ile oynayacak. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Adam Voleybol, İstanbul BŞB takımını 32 mağlup etti. 2 grup halinde oynanan maçlar sonunda 2 takım seneye Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

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