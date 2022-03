Dr. Alim Çökük'e Adana Tabip Odası sahip çıktı ATO Başkanı Dr. Menteş, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın doktoru olarak ödüllendirilen Dr. Ali Çökük aleyhine çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti Dr. Menteş; “Dr. Çökük, kalp hastası olmasına rağmen filyasyonda çalıştı”

Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Selahattin Menteş, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın doktoru olarak ödüllendirilen Dr. Ali Çökük aleyhine çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine sahip çıktı. Hekimler konusunda bu kadar hassas olunan bir dönemde, iyice araştırarak yayın yapılması gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı Dr. Menteş, “Alim Çökük arkadaşımız evet hiç hastaya bakmamış ama kendisi kalp hastası olmasına rağmen gönüllü olarak filyasyon ekibinde çalıştı” dedi.

Uzman Dr. Alim Çökük, Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara’dan düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı töreninde yılın hekimi olarak ödüllendirildikten sonra bazı basın organlarında Çökük’ün 2021 yılında bir tane hastaya bakmadığı, ödülün haksız yere verildiği yönünde haber yapıldı. Ancak Çökük’ün gönüllü olarak 2 yıldır filyasyon ekibinde olduğu için hasta bakmadığı ortaya çıktı.

Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Selahattin Menteş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bütün doktorların değerli olduğunu belirterek, “Hekimler konusunda bu kadar hassas olduğumuz bir dönemde, daha net, iyice araştırarak, hatta kendisine de sorarak yayın yapmak, daha doğru olur diye düşünüyoruz. Tıpkı sizin de bize sorduğunuz gibi” dedi.

Menteş, haberlerin ardından konuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, “Hem idarecilerle görüştük, hem de diğer arkadaşlarla görüştük. Çökük arkadaşımız, evet acil uzmanı ama pandemi çıktığı dönemde, tüm acillerdeki hekimlerde olduğu gibi, diğer hekimler de filyasyon ekiplerinde görevlendirildi. Alim arkadaşımız da filyasyon ekiplerinde görevlendirilmiştir ve burada da bütün hekimlerin yaptığı gibi, çeşitli çalışmalar yapmıştır. Filyasyonun düzenlenmesinden koordine edilmesine, hastalara gidip sürüntü alınmasına kadar bir çok iş yapmış. Evet acilde çalışmamış ama sahada filyasyon ekiplerinde bizzat çalıştığını tespit ettik, öğrendik. Filyasyonda her hekim gibi oda çalışmıştır” dedi.

Menteş, Alim Beyin üstelik kalp hastası olduğuna da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Acilde nöbet tutamaz olduğunu da öğrendik. Pandemi döneminde çeşitli kronik hastalıkları olan hekim arkadaşlara izin verilerek, evlerine gönderilirken, bu arkadaşımızın çalıştığını da öğrendik, ekstra bir özveri sarf etmiş. Sonuçta kronik hastalığı olan hekimlere o dönemde çok daha hastalığa yatkın olduğundan izin verilmişti ama Alim Bey buna rağmen çalışmış. Bize göre sadece Alim Bey değil Türkiye'deki tüm hekimler yılın hekimidir. Biz çok insan kaybettik, Türkiye'de kaybettiğimiz hekim sayısı da çok, bizim için her hekim değerlidir” dedi.

Dr. Ali Çökük'ü kimlerin ne maksatla şikayet ettiğini bilemediklerini anlatan Menteş, şunları kaydetti;

“Bir doktorun görevi sadece acilde hasta bakmak değildir. Bu arkadaşımız mutlaka birçok görevi yerine getirmiştir ki amirleri tarafından aday gösterilmiş ve oradan da ödülünü almıştır. Biz bu süreçte 214 hekim, 554 sağlıkçıyı kaybettik. Bizim için her biri çok değerliydi. Şu anda her türlü zorluğa rağmen görevini yapan hekim arkadaşlarımızın hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Koordinasyonda filyasyonda her nerede çalışıyorsa bütün doktor arkadaşlarımız bizim için değerlidir. Bu nedenle hekimler konusunda bu kadar hassas olduğumuz bir dönemde, daha net, iyice araştırarak ve kendisine de sorarak yayın yapmak daha doğru olur, sizin bize sorduğunuz gibi, diye düşünüyoruz” diye konuştu.

