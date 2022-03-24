Vali Elban, robotik kodlama sınıflarının açılışını yaptı

Vali Süleyman Elban, robotik kodlama eğitimleri ile ülkenin teknoloji hamlesini inşa edecek, yarınlara yön verecek gençlerin yetiştirildiğini söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, ilçe gezileri kapsamında ziyaret ettiği Karataş ilçesinde Tevfik Ayser Canbolat Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda robotik kodlama sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.

Okulların genel durumu hakkında da bilgi alan Vali Elban, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Açılışların ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişen teknolojileri yakından takip etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Adana’daki eğitim kalitesini daha da artırarak çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını dile getiren Vali Elban, “İlimizin eğitim alanındaki gelişimine yönelik proje ve çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bizler şuna inanıyoruz ki robotik kodlama eğitimleri ile ülkemizin teknoloji hamlesini inşa edecek, yarınlarımıza yön verecek gençlerimiz yetiştiriliyor” dedi.

Vali Elban'ın ziyaretleri öğrencilerin yaptıkları çalışmaları tek tek inceleyip bilgiler almasının ardından sona erdi.

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