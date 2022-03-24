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'Hakim ve savcıların yüzde 60'ı, 5 yıl ve altında kıdeme sahip'

DHA

'Hakim ve savcıların yüzde 60'ı, 5 yıl ve altında kıdeme sahip'


Nuri PİREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)YARGITAY Birinci Başkanı Mehmet Akarca, mahkemelere açılan milyonlarca davanın, hakim ve savcıların fedakar çalışmalarıyla sonuçlandırıldığını söyledi. Akarca, "Buradaki en büyük sorunlarımızdan biri, 22 bin 800 hakim ve cumhuriyet savcısının bulunduğu yerde yüzde 60´a yakın meslektaşımızın 5 yıl ve altında kıdeme sahip olmasıdır. Önümüzdeki günlerde eğitim yoluyla ve daha da yapılacak reform çalışmalarıyla bu alandaki boşluğun da hızla giderileceğini göreceğiz" dedi.
Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğiyle kentteki otelde 'İş Hukuku' başlıklı Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu düzenlendi. Foruma Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca´nın yanı sıra Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, hakimler, savcılar, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve oda temsilcileri katıldı.
Forumun açış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Akarca, yargının görevi ile işlevi, iş hukukunun önemi, Yargıtay´ın reform stratejisi, adli kalite, gerekçeli kararlar, yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi ve sosyal medyanın yargıya duyulan güvene etkisi hakkında konuştu. Akarca, forumun öncelikli amacının, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılması olduğunu kaydetti.
'ÇETREFİLLİ SORUNLAR BULUNUYOR'
Diğer sosyal alanlar gibi iş yaşamının da küreselleşmenin etkisine maruz kaldığı dönemden geçildiğini kaydeden Akarca, şunları söyledi:
"Az önce valimle sohbet ederken kendisi bir hususa değindi. `Günümüzde en büyük problemlerden biri iş yeri tanımı´ dedi. Gerçekten de pandemi bize bunu gösterdi. Dijital dönemde birlikte evden çalışma, diye bir kavram ortaya çıktı. Evde çalışan insan ev işini yaparken bir kazaya uğrarsa 'İş kazası mıdır yoksa gerçekten kendisinin neden olduğu bir kaza mıdır?'. Bunun ayrımını yapmak son derece güçtür. İş hukuku dairemizin ve iş hakimlerimizin önünde çok çetrefilli sorunlar bulunuyor ve iş hukuku çok dinamik, yaşayan, canlı hukuk dallarından en önemlisidir. İş hayatını, çalışma hayatını, ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Küreselleşmenin sonucunda ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerler ulusal sınırları aşarak uluslararası alana hızla yayılmış, ülkeler arasında sürekli bir etkileşim ve iletişim meydana getirmiştir. Hukukçular olarak küreselleşen dünyanın değişen şartlarına uygun ve adil bir hukuk düzeni oluşturmalıyız."
'SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİ'
Yargısal süreçler hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Akarca, şöyle devam etti:
"Üzülerek ifade etmem gerekir ki çoğunlukla sahte hesapların arkasına sığınan kullanıcıların yargısal süreçler hakkında sosyal medyada yorumlar yapmasına ilişkin uygulamalara sıklıkla rastlıyoruz. Buna `sosyal medya mahkemeleri´ deniyor. Kişinin suçlu olup olmadığına, delil durumuna herhangi bir veriye objektif olarak bakmaksızın her önüne gelen bu konuda bir hüküm veriyor ve bu konuda yargıyı suçluyor. Bu, kabul edilebilir değil. Anayasaya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan ve bazı hallerde suç teşkil eden bu durum, ülkemizde kronik bir hal haline gelmiştir. Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medyada da suçtur. Şu bir gerçektir ki herhangi bir davada, dava dosyasına vakıf olan az sayıdaki yargı mensubu dışında hiç kimsenin bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri görmeden bunları görmeden okumadan bunları anlamadan özellikle bu konuda uzmanlık gerektiren bir konuda bir bakıyorsunuz herkes bir yorum yapıyor. Televizyonda, basında, sosyal medyada, siyasi alanda her alanda toplumun her kesiminde sanki bütün iş güç bırakılmış ve bir tek bu konu üzerinde yargıya gereksiz şekilde sataşmalarda bulunulmaktadır. Kamuoyunun demokratik hak arayışlarına, duyarlılıklarına sonuna kadar saygı duyuyoruz. Ancak hukuk atmosferini zehirleyen bu yaygın ve güncel problem ciddiye alınmalı, yapılacak yasal düzenlemelerle çözüme kavuşturulmalıdır."
'DAVALAR FEDAKAR ÇALIŞMALARLA SONUÇLANDIRILIYOR'
Son yıllarda gerçekleştirilen reform çalışmalarının bir sonucu olarak yargıya güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Akarca, "Bu nedenle halkın yargıya olan güveninin çok az olduğuna dair haber ve yorumların doğru olmadığı kanaatindeyim. Vatandaşlarımız tarafından mahkemelere açılan milyonlarca dava hakim ve savcılarımızın fedakar çalışmalarıyla sonuçlandırılmaktadır. Buradaki en büyük sorunlarımızdan biri, 22 bin 800 hakim ve cumhuriyet savcısının bulunduğu yerde yüzde 60´a yakın meslektaşımızın 5 yıl ve altında kıdeme sahip olmasıdır. Önümüzdeki günlerde eğitim yoluyla ve daha da yapılacak reform çalışmalarıyla bu alandaki boşluğun da hızla giderileceğini göreceğiz" diye konuştu.
Yarın son bulacak forum, açış konuşmalarının ardından çeşitli oturumlarla devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI
2022-03-24 12:21:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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