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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan’da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor

İHA

Kozan’da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yıl çıkan yangında küle dönen ormanlar, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında yeniden fidanla buluşturuldu.
Orman Haftası kapsamında Kozan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, oğlu Can Öztürk Gürçam ve öğrencilerle birlikte çam fidanı dikti. Etkinliğe Kaymakam Gürçam'ın yanı sıra, Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcısı Yelda İlbeyli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, AK Parti Kozan İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Yiğenoğlu ve kurum müdürleri de katıldı. Etkinlikte badem, defne, dut ve çam ağaçları toprakla buluştu.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Gürçam, "Ormanın önemi ülkemizde büyük. Kozan, orman varlığı anlamında zengin bir ilçe. Son iki yıldır afet düzeyinde büyük ormanlarımız yandı. Yanan alanların yeniden yeşerme çalışması hızla sürüyor ve takibi yapılıyor. Yeniden orman olması için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıl bu alanımız da yanmıştı, çocuklarımıza ormanın önemini anlatarak yeniden yeşerteceğiz” dedi.
Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş de, Kozan’ın yeşile bürünmesi için çalışmaların her alanda sürdüğünü belirterek, “Bu kısım 1881 yılında Atatürk’ün doğduğu yıl öğrenciler tarafından dikilmiş bir ormandı. Geçen yıl eylül ayında dikkatsizlik nedeni ile yanmıştı ve bu yıl yeniden orman olması için öğrencilerimiz ağaçlarını dikiyorlar. Yeniden 100. Yıl Ormanı olması için ve tüm yanan alanlarımızı yeşertmek için çalışmalara devam edeceğiz. Orman Haftamız kutlu olsun” dedi.
Ağaç dikim çalışmalarının ardından öğrencilere ve katılımcılara fidan ve çeşitli hediyeler verilmesi ile etkinlik son buldu.

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