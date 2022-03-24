Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 - İstanbul BŞB SK:1

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi Playoff maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul BŞB Spor Kulübü'nü 31 mağlup etti. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Çukurova Belediyesi SK Final Four'a lider olarak katılma hakkı kazandı.

Kadınlar 1. Voleybol Ligi Playoff maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep Adam Voleybol ve Antalya Muratpaşa Belediyesi'ni 32'lik skorlarla geçmişti. Adana ekibi yarı finalin son maçında ise 10 geriye düşmesine rağmen maçı 31 kazanmasını bildi. Turuncumavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK'yı 1925, 2515, 2510 ve 2519'luk setlerle 31 mağlup ederek 3'te 3 yapıp Final Four turuna lider olarak çıktı.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü final maçlarını 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yine Bursa'da oynayacak. 4 takımdan ikisi önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

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