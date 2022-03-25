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Dizi setine giren hırsızı set görevlileri yakaladı Adana’da 1970’li yılların anlatıldığı “Bir Zamanlar Çukurova” dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde set görevlileri klima ünitelerini çalan hırsızı yakaladı

İHA

Dizi setine giren hırsızı set görevlileri yakaladı Adana’da 1970’li yılların anlatıldığı “Bir Zamanlar Çukurova” dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde set görevlileri klima ünitelerini çalan hırsızı yakaladı

Adana’da 1970’li yılların anlatıldığı “Bir Zamanlar Çukurova” dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde set görevlileri klima ünitelerini çalan hırsızı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıldır Adana’da çekimleri devam eden ve Adana’nın 1970’li yıllarını anlatan “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi. Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı. Bu sırada set ekibi hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine ekip görevlileri alt kata indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü. Set ekibi, şahsı kovalayıp hastanenin bahçesinde yakaladı. Daha sonra da polise haber verdi. Zanlının isminin Abuzer K. olduğu, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi. Zanlı, basın mensupların görünce yüzünü kapatıp göstermek istemedi. Hastanenin güvenlik görevlisi hırsızın yanına gelerek “Seni daha önce de yakaladık. Neden hırsızlık yapıyorsun, hani söz vermiştin, yapmayacaktın. Bu kez senden şikayetçi olacağız” dedi.
Zanlı polis merkezine götürülürken dizi çekimleri de kaldığı yerden devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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