Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.´nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile beraberindeki Suriyeli A.A. (43) ve A.M. (32) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.´nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.´nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.´nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2022-03-25 09:38:47



