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Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tanıtım değeri 49 milyon dolara ulaştı Adana'da 10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı başladı Adana Valisi Süleyman Elban: “Karnavalın her geçen yıl üzerine koyarak gelişmesi çok önemli”

İHA

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tanıtım değeri 49 milyon dolara ulaştı Adana'da 10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı başladı Adana Valisi Süleyman Elban: “Karnavalın her geçen yıl üzerine koyarak gelişmesi çok önemli”

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, kentte bu yıl 10’uncusu düzenlenen karnavalın yaklaşık 49 milyon dolar tanıtım değerine ulaştığını bildirdi.
Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğini taşıyan 10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın başlamasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, bütün Adanalıların karnavala sahip çıktığını söyledi. Bozkurt, “Sizler olmasaydınız biz bu işi başaramazdık. Önümüzdeki yıllarda biraz daha nisan ayında Adana’da olmanın güzelliğini ön plana çıkaracağız. Nisan boyunca insanların Adana’yı ziyaret etmesini sağlamak istiyoruz. Daha fazla esnafımız iş yapsın, otellerimiz dolsun ve Adana’ya daha fazla insan gelsin ve böylece Adana’nın marka değerini büyütmeye devam edelim” dedi.
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 9 yıldaki tanıtım değerinin yaklaşık 49 milyon dolar olduğunu belirten Bozkurt, “49 milyon doları cebimizden sıfır lira harcayarak oluşturduk. Bu kentin cebinden para çıkmadan bu kente çok önemli bir marka kazandırdığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Adana bir narenciye kenti”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye başkanlarının kentteki zenginlikleri tanıtması gerektiğini aktararak, “Belediye başkanları artık sadece yolu yapan, altyapıyı yapan görev anlayışından çıkmalı. Kentteki bütün zenginlikleri o kentteki yaşayanlarla birlikte ülkeye ve dünyaya duyurmalı. Bir yerdeki zenginlik bütün insanlığındır. Portakal Çiçeği Karnavalı, dünyada Adana’ya yakışır. Çünkü Adana bir narenciye kenti. Türkiye narenciyesinin yüzde 40’ını yeni ekilen bahçelerle Adana üretiyor. Dünyada baktığınızda da Adana narenciyede önemli bir ildir” şeklinde konuştu.

“Festival, yerel esnaf için gelir demek”
Adana Valisi Süleyman Elban ise festivalin sürdürülebilirliğinin öneminden bahsederek, “Festivaller yerel esnafın bakışıyla gelir demektir. Katılan kişiler açısından bir eğlencedir. Şehrin tanıtımı açısından bir fırsattır. Çok önemli fırsatlar sunar. Bizim için en zor iş bir şeyin sürekliliğini sağlayabilmek. Portakal Çiçeği Karnavalı gibi uluslararası düzeye ulaşmış ve yüzbinlerce insanın şehir dışından gelip ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun, her geçen yıl üzerine koyarak gelişmesi çok önemli. Her geçen yıl hem organizasyon komitesi hem de şehirdeki insanların bir sonraki festivali beklemesi bu işin sürdürülebilirliği konusundaki varlığını gösteriyor” diye konuştu.
Toplantıya Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, festival komitesi üyeleri ve gazeteciler katıldı. Karnavalın resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

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