Kayınbiraderinin sokak ortasında vurduğu polis yaralandı



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da polis memuru R.Y. (32), sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi R.U. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan R.Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan R.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan, Osmaniye'de görevli polis memuru R.Y., kayınbiraderi R.U. ile bu konuyu konuşmak için Adana'ya geldi. İkili buluşma sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle R.U., tabancasını çıkarıp, eniştesine ateş etti. Sol bacağına mermi isabet eden R.Y. yere yığıldı, R.U. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, R.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2022-03-25 14:25:20



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