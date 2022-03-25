Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 405 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Civantayak Mahallesi'nde A.S. (38) ve H.B.A. (16) isimli şahısların uyuşturucu sattığını belirledi. 2 kişinin evine baskın düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, kilo 405 gram tütünle karışık sentetik kannabinoid katkılı madde, 48 gram metamfetamin, 0,3 gram eroin, 15 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 7 bin 565 lira para ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu kullandığı tespit edilen A.A. (32), A.G.(37) ve U.S. (40) ise haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.