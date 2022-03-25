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Ambulans uçak 5 yaşındaki Asya için havalandı Kars’ta karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Asya, ambulans uçakla Adana'ya getirildi

İHA

Ambulans uçak 5 yaşındaki Asya için havalandı Kars’ta karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Asya, ambulans uçakla Adana'ya getirildi

Kars'ta yaşayan 5 yaşındaki Asya’ya ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Küçük kız, annesiyle birlikte ambulans uçakla Adana'ya getirilip tedavi altına alındı.

Kars'ta yaşayan Asya Daştan'a rahatsızlığı üzerine kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Hastane ise küçük kızın hastalığının ilerleyip nakil gerekmesi halinde bu naklin yapılabileceği bir merkezde olması gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Bakanlık ise ambulans uçakla küçük kızın ve annesi Hayriye’nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Bugün 17.35’de kalkan ambulans uçakla Daştan ailesi 18.55’de Adana Havalimanı’na geldi. Burada bekleyen ambulansla küçük kız Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, küçük kızın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çetinkünar, “Asya’ya tanı konulduktan sonra hastalığının ilerleyip nakil gerekmesi halinde bu naklin yapılabileceği bir merkezde olması gerekti. Kars’tan da bu nedenle Adana’ya geldi. Şuanda tetkikler yapılacak ve bizim gözetimimiz altında olacak. Sağlık durumu şuanda iyi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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