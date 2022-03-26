4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış



Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın, spor salonu açmak için ortak olan 2 grup arasında 22 bin lira alacak nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, ağır yaralı 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Olay, 22 Mart gecesi, saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ö. (24) ve arkadaşı Atakan A. (21) spor salonu açmak için Erdem K. (23) ile ortak oldu. İki arkadaş, Erdem K.´ye iş yeri açma hazırlıkları için 22 bin lira para verdi. İş yerini belirledikleri sürede açamayan ortakların arası bozuldu. Ahmet Ö. ve Atakan A., verdikleri 22 bin lirayı ortaklarından geri istedi. Para geri ödenmeyince taraflar arasında husumet oluştu.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay günü Ahmet Ö. ve Atakan A., Erdem K´nin evinin önüne gidip telefonla arayıp dışarı çıkmasını istedi. Erdem K., ikilinin yanına geldikten sonra taraflar kavga etti. Sesleri duyup dışarı çıkan Erdem K.´nin babası İlhami K. (50) ve kardeşi E.K. (17) de kavgaya karıştı. Taraflar birbirlerine silah çekip ateş etti. Çıkan çatışmada Erdem K., kardeşi E.K., babası İlhami K. ile husumetlisi Ahmet Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Erdem K. ile 5 kurşunla yaralanan husumetlisi Ahmet Ö.´nün hayati tehlikesi bulunurken, E.K. ve İlhami K.´nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin olay yerinde bulduğu 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda boş kovan incelenmek için emniyete götürülürken, Atakan A. ile hastaneden taburcu edilen İlhami K. ve oğlu E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Atakan A. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İlhami K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-03-26 10:31:08



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