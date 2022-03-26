Kozan’da çiftçilere motorlu sırt pulverizatörü dağıtıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Türkiye Temsilciliği ( FAO ) ve Adana Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi çerçevesinde çiftçilere yönelik ayni yardımların (Motorlu Sırt Pulverizatörü) dağıtımı törenle yapıldı.

Törene AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, Kozan ve Feke ilçe tarım Müdürleri, Siyasi Parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Yapılan törende projeye katılan 75 çiftçiye sertifika ve Motorlu Sırt Pulverizatörü verildi.

Programda konuşan Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, “Çiftçilerimize, yeni tekniklerin aktarılması, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına yönelik, BM örgütü ile il müdürlüğümüzün ortak proje ile uygulamalı çiftçilik okulundan mezun olan çiftçilerimizin FAO Türkiye temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık Avrupa Birliği Fonu ile birlikte finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve FAO ile birlikte yürüttüğümüz, tarımda istihdamı güçlendirmek ve kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla yaptığımız bir proje ile hem tarım işçilerimiz hemde il tarım müdürlüğümüz ile birlikte çalışıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde uygulamalı çiftçi okulumuzu yaptık, bununla birlikte çiftçilerimize desteğimizi verdik” dedi.

İl Tarım müdürü Muhammet Ali Tekin ise; “Adana’da çiftçilik ilimize örnek olmalı, bunun için uğraşıyoruz. Tarım Bakanımızın adanalı olması bize fazlasıyla güç veriyor, Adana Türkiye’de bir çok üründe 1. Sırada yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Kozan Hurması, 20 Bin ton üretimle 1.yiz üretimde sorunumuz yok bu ürünün katma değer kazanması lazım FAO bu projeyi destekleyenlerden bir tanesi, elimizden geldiğince yereldeki çiftçilerimize küçük yada büyük destek veriyoruz. Daha önce Feke ilçemizde çeşitli destekleme sağlamıştık bu günde burada Motorlu Sırt Pulverizatörü dağıtımı yapacağız. Bu tip projeleri artık daha fazla yapacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da yaptığı konuşmada; “Kozan Hurmasını ikram ettiğimizde, çok güzel dönüşler alıyoruz. Kozan hurmasını geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımıza da ikram ettik, Tarımda ürünlere katma değer kazandırmak için Meletmez barajından Bucak bölgesine damlama sisteminin suya kavuşması ve İmamoğlu bölgesinde yer alan sistem bu sene biraz daha mesafe alacağız. Hükümet olarak tarımsal alanların kullanılması açısından alt yapı çalışmalarının büyük bir kısmını bitirdik" dedi.

Çiftçilere sertifikaları ve Motorlu Sırt Pulverizatörleri programa katılan protokol heyeti ve FAO temsilcileri tarafından takdim edildi.

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