Kozan’da Murat Kekilli konserine yoğun ilgi Murat Kekilli sahnede hayranlarının mutluluklarına şahit oldu

Adana bu yıl 10. su düzenlenen Türkiye'nin tek sokak karnavalı olan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Kozan ayağında tarihi çarşıda bir araya gelen binlerce kişi Murat Kekilli konseri ile coştu.

Kozan’da Portakal Çiçeği Karnavalı ilk gününde binlerce kişi karnaval alanına akın etti. Akşam düzenlenen Murat Kekilli halk konserine yüzlerce kişi katıldı. Sahnede evlenme tekliflerinin damga vurduğu gece de Murat Kekilli’nin Sanatçı Bülent Ersoy’u taklidinde “Rahmetli Bülent Ersoy Kara gözlüm şarkısını böyle söyle söylerdi” demesi üzerine Kekilli “çok özür diliyorum” diyerek sahnesine devam etti. Yeni albüm şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen Murat Kekilli’nin performansı hayranlarından tam not aldı.

“Anne Kekilli oğlunu en önde izledi”

Murat Kekilli konserine annesi Sıdıka Kekilli ve ablasının en ön sırada izlemesi dikkat çekti.

“Kekilli’den Bülent Ersoy gafı”

Kendi parçalarını okurken Rahmetli Barış Manço, Müslüm Gürses’i de anan Kekilli’nin “Karagözlüm” parçasını farklı seslerde seslendirme yaparken “rahmetli Bülent Ersoy demesi” üzerine özür diliyorum diyerek sahnesine devam etti.

Sanatçıyı ilçede ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan çiçek ve Kozan yöresel lezzet sepetinden sanatçıya takdim ederek teşekkür etti.

Coşkulu konsere çevre illerden de yoğun katılım oldu. Konserde Mustafa Gamze ve MustafaSimge çiftleri de sahnede evlilik teklifi ederek konserde renkli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Murat Kekilli yeni albümü şarkılarını hayranları le birlikte okurken hayranları sanatçı Kekilli’nin şarkılarını eşlik etti.

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