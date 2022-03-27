Adana'nın horozu da kebap yiyor Karnavalda dikkatleri üzerine çeken 'Minik' adlı horoz, sahibi ile birlikte Adana kebabı yedi Öztürk: "Kangren olunca eve aldım geri de bırakamadım"

İş kadını Raziye Öztürk, 3 yıldır evinde beslediği horoz ile Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na katıldı. Karnavalda dikkatleri üzerine çeken 'Minik' adlı horoz, sahibi ile birlikte Adana kebabı da yedi.

Karnavalda Cihangir Kebap'ta Adana Kebap yiyerek ilgiyi üzerine çeken Minik, Adana dışından gelenlerin 'Adana'nın horozu da kebap yiyor' yorumuyla ilginç görüntüler oluşturdu. Raziye Öztürk, horozunu zaman zaman iş yerine de götürerek zaman geçiriyor.

3 yıldır horoz birlikte yaşayan iş kadını Raziye Öztürk, "Minik'i civcivken ayağının kangren olmasıyla birlikte evde beslemeye başladım. Veteriner kontrolünden sonra iyileşince de evden bırakmadık. Bazen arkadaşlarımız hediye olarak tavuk getiriyorlar ama istemedi. Veterineri kıskanç olduğunu söylüyor. Minik ismini koyduğumuz horoz ile birlikte karnaval için gezmeye çıktık. Bütün ilgileri üzerine çeken Minik ile Adanamızın vazgeçilmezi kebabımızı da birlikte yedik" dedi.

Atatürk Parkı'ndaki karnaval alanında gezen Minik ile fotoğraf çektirmek isteyenler de oldu.

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