Peş peşe cep telefonu çaldılar; 'Bir anlık hata yaptık' dediler



Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da motosikletli Yusuf E. (20) ve Serhat Ş. (18), 2 gün üst üste aynı yerde Suriyeli 2 çocuğun cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler emniyetteki ifadelerinde "Bir anlık hata yaptık. Zararlarını karşılamaya hazırız" dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Mobilyacılar Sitesi'nde Suriyeli M.A. (14), 17 Mart'ta arkadaşıyla birlikte yol kenarında cep telefonu ile uğraşırken yanlarına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Bir süre bekleyen şüpheliler, bir anda M.A.'nın elindeki telefonunu çalıp kaçtı. M.A. ailesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ertesi günü Suriyeli M.K. (16) da aynı yerde ve aynı şekilde cep telefonun çalındığı ihbarında bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin daha önce 'kasten yaralama', 'yağma' gibi suçlardan kayıtları olduğu belirtilen Yusuf E. ile Serhat Ş. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, 23 Mart'ta Yusuf E. ve Serhat Ş.'yi Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde "Alkollüydük. Bir anlık hata yaptık. Zararlarını karşılamaya hazırız" dedi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kapkaç anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2022-03-27 11:06:51



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