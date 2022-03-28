Lüks otomobil ile polisten kaçan sürücü, binanın duvarına çarpınca yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüks otomobil ile polisten kaçan sürücü, binanın duvarına çarpınca yakalandı

DHA

Lüks otomobil ile polisten kaçan sürücü, binanın duvarına çarpınca yakalandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymarak kaçan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Olay saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde yaşandı. Denetim yapan polis ekibi, şüphelendiği 01 AFP 925 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kara Fatma Caddesi'nde ters şeritte bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra  Kıyıboyu Caddesi'ne çıktı. Bu cadde üzerinde de ihtarlara uymarak devam eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın  duvarına çarparak kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobilden küçük sıyrıklarla çıkan sürücü M.Ö. ve yanında arkadaşı polis tarafından yakalandı. Aranması olduğu için polisten kaçtığını iddia eden M.Ö., yapılan kontrolünde 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. (DHA) 
 DHA-Genel Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-03-28 06:43:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hirai Zerduş Kozan’da hayranları ile buluştu
YEREL HABERLER Hirai Zerduş Kozan’da hayranları ile buluştu
23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı Adana Tiyatro Festivali'nde ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Zihni Göktay’a “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü” verildi
YEREL HABERLER 23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ...
23'üncü Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı
YEREL HABERLER 23'üncü Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası ...
Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan’ı coşturdu
YEREL HABERLER Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan’ı coşturdu
Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını kadınlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını kadınlar ...
Göçükte ölen işçi toprağa verildi; kayınpederi de maden kazasında hayatını kaybetmiş
YEREL HABERLER Göçükte ölen işçi toprağa verildi; kayınpederi de ...
Peş peşe cep telefonu çaldılar; 'Bir anlık hata yaptık' dediler
YEREL HABERLER Peş peşe cep telefonu çaldılar; 'Bir anlık hata ...
Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelen vatandaşları başta terör örgütleri, kadına yönelik şiddet, siber suçlar, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı ...
Kapkaç zanlılarını böyle kovaladı Adana’da bir kişinin cep telefonunu alıp motosikletle kaçan zanlılar polis tarafından yakalanırken, müştekinin zanlıları kovaladığı an saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Kapkaç zanlılarını böyle kovaladı Adana’da bir ...
Adana'nın horozu da kebap yiyor Karnavalda dikkatleri üzerine çeken 'Minik' adlı horoz, sahibi ile birlikte Adana kebabı yedi Öztürk: "Kangren olunca eve aldım geri de bırakamadım"
YEREL HABERLER Adana'nın horozu da kebap yiyor Karnavalda dikkatleri ...
Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler Adanalı esnafın yüzü ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’yla güldü
YEREL HABERLER Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler Adanalı ...
Kozan’da Murat Kekilli konserine yoğun ilgi Murat Kekilli sahnede hayranlarının mutluluklarına şahit oldu
YEREL HABERLER Kozan’da Murat Kekilli konserine yoğun ilgi Murat ...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ...
Adanalıları yağmur bile durduramadı Portakal Çiçeği Karnavalı’nın resmi açılışı yağmur altında gerçekleşti
YEREL HABERLER Adanalıları yağmur bile durduramadı Portakal Çiçeği ...
Adana’da binlerce kişi bu korteje akın etti Portakal Çiçeği Karnavalı’nın korteji gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Adana’da binlerce kişi bu korteje akın etti Portakal ...
Kozan’da çiftçilere motorlu sırt pulverizatörü dağıtıldı
YEREL HABERLER Kozan’da çiftçilere motorlu sırt pulverizatörü ...
Portakal Çiçeği Karnaval coşkusu Kozan'ı da sardı
YEREL HABERLER Portakal Çiçeği Karnaval coşkusu Kozan'ı da sardı
Bakan Ersoy: “Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana’da Arkeoloji Müzesi’nin inşaatında incelemelerde bulunup partisinin 98.İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek ...
İki katlı evde yangın paniği Evinde mahsur kalan yaşlı kadın, komşularının yardımı ile yanan evden güvenli bölgeye taşındı
YEREL HABERLER İki katlı evde yangın paniği Evinde mahsur kalan ...
Bakan Ersoy: Önümüzdeki yıl Portakal Çiçeği Karnavalı'na destek vereceğiz
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Önümüzdeki yıl Portakal Çiçeği ...
Bakan Ersoy: “Portakal Çiçeği Karnavalına gelecek seneden itibaren destek vereceğiz” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Adana’da
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Portakal Çiçeği Karnavalına gelecek ...
Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu
YEREL HABERLER Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu
4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış
YEREL HABERLER 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık ...
22 bin TL’lik spor salonu alacağında kanlı son: 4 yaralı Adana’da birlikte spor salonu açmaya karar veren daha sonra da vazgeçen taraflar arasındaki 22 bin TL’lik alacak meselesinde dolayı çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 22 bin TL’lik spor salonu alacağında kanlı son: 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.