Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Adana’da gözaltına alınan 169 uyuşturucu şüphelisinden 16’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2127 Mart'ta operasyonlar düzenledi. 145 adrese yapılan baskınlarda 169 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 171 gram metamfetamin, 5 bin 687 adet uyuşturucu hap, 88 gram esrar, 706 gram bonzai, 19 gram eroin, 1 gram kokain, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanımı için malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 153 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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