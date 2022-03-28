AK Parti'li Keşir: Kız çocuklarının üniversiteye erişimi yüzde 49'a yükseldi



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA,(DHA)AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, yaptıkları politikalar ve kaldırdıkları yasaklarla 2013 yılından bu yana kız çocuklarının üniversiteye erişim oranının yüzde 13,5´ten yüzde 49´a yükseldiğini söyledi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Adana'nın merkez Yüreğir Belediyesi ev sahipliğinde Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri´nde yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Ay, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ÜYELERİN YARISI KADINLARDAN OLUŞUYOR

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, istişareye, birlikte çalışma kültürüne ve ortak akılla sorunların çözümüne inanan bir parti olduklarını söyledi. Özellikle kadın kolları teşkilatının önemine vurgu yapan Sarıeroğlu, "11 milyon üyemizin yarısı kadınlardan oluşuyor. Adana, kadın nüfusu erkeklerden fazla olan illerden birisi. Gerçekten şehrimizin her noktasında kadınlarımızın izi, emeği görünür şekilde var. Kadın kollarımız da bu dönemde çalıştaylar, toplantılar yapıyor" dedi.

`HER İLDE ÜNİVERSİTE ERİŞİLEBİLİR OLDU´

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise kadın emeğinin çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır özellikle kadın ve gençlere yönelik pek çok destek ve teşvikler veriliyor. KOSGEB, tarım ve orman mikro kredileri, Ticaret Bakanlığı´nın kooperatifleri, ajanslar ve pek çok teşvikler var ancak bunların yeterince bilinmediğini gördük. Biz eğer büyük Türkiye hayalinden bahsediyorsak bu kalkınma, kadın emeği olmadan olmayacak. Onun için biz 20 yıldır kadına yönelik yaptığımız tüm politikaların başına eğitimi koyduk. Yasakları kaldırdık. Bugün Türkiye´de 207 üniversite var. 2013´te kız çocuklarının üniversiteye erişimi yüzde 13,5´ti. Yani 100 kız çocuğunun 13,5´ini üniversiteye eriştirdiğiniz bir ülkede, kalkınma hamlesinden bahsedemezsiniz. Çünkü eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. Bugün ne oldu? Yasaklar kalktı. Her ilde üniversite eğitimi erişilebilir oldu ve bugün kızların yüzde 49´u üniversiteye erişiyor. Bu ne demek? Daha çok uzmanlık, daha çok iş yüküne katılım, kalkınma, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, demek. Bu da yetmiyor. Eğitimde verdiğimiz fırsat eşitliğini aynı şekilde girişimcilik ve istihdamda da vermek son derece önemli."

Konuşmaların ardından parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtladı, sorunlarını görüştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-03-28 12:39:49



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