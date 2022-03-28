Bulgar kadın doktor Müslüman oldu Meryem ismini alan Yankova Stoyanka Georgieva, “Allah’ın bir olduğuna inandım. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” dedi

Bulgaristan’da doktorluk yapan 46 yaşındaki Yankova Stoyanka Georgieva, Çukurova Müftülüğünde düzenlenen törenle ‘Meryem’ ismini alarak Müslüman oldu.

Çukurova'da İslamiyet'ten etkilenen Bulgaristan vatandaşı Yankova Stoyanka Georgieva, Müslüman olmak istediğini belirterek Çukurova İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftülükte Stoyanka Georgieva için ihtida töreni düzenlendi.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan törende Çukurova Müftüsü Kadir Demirlenk, Georgieva’ya İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi.

Ardından Yankova, Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu. Allah katında tek dinin İslam olduğunu belirten Demirlenk, “Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Yankova kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında huzurlu ve mutlu hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

Şahadet getirerek Müslüman olan ve ‘Meryem’ ismini alan Yankova Türkçe olarak, “Elhamdülillah Müslüman oldum. Adım Meryem. Çok sevinçliyim. Sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Müslüman olmak için İslamiyet’i çok araştırdığını dile getiren Yankova, “Allah’ın bir olduğuna inandım. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Tören, Yankova’ya ihtida belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur’anı Kerim, İslam ilmihali ve çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.

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