Adana'da "Opera Gecesi"

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde gerçekleşecek “Opera Gecesi” düzenliyor.

Ünlü opera eserlerinin ve aryaların yer alacağı programda, Burçin Savigne “soprano”, Asude Karayavuz “mezzosoprano”, Lorenzo Decardo “tenor”, Giuseppe Altomare “bariton” solist olarak yer alacak.

Konser 1 Nisan 2022 Cuma akşamı saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda izlenebilecek.

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