Adana'da terör örgütü üyesi yabancı uyruklu kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle PKK/KCKYPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu İ.A. isimli şahsın Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler, adli makamların talimatı ile İ.A.'yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.