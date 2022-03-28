Güler Sabancı, Adana'da yenilenen yurdun açılışını yaptı



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA´da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, yenileme çalışmaları tamamlanan Hacı Ömer Sabancı Teknik Öğrenci Yurdu´nun açılışını gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi´nde 5 Ocak 1972 tarihinde Adana´nın kurtuluşu ile aynı günde hizmete açılan Hacı Ömer Sabancı Teknik Öğrenci Yurdu, deprem riski nedeniyle 2018-2019 eğitim yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından boşaltıldı. Sabancı Vakfı tarafından yurtta yapılan yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra açılış töreni düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı katıldı. Yurtta öğrenciler tarafından karşılanan Güler Sabancı, bir süre sohbet ettikten sonra yurdu gezdi.

Gezisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sabancı, 50 yıldır faaliyet gösteren vakfın en öncelikli konusunun eğitim olduğunu söyledi. Sabancı, "Yıllar önce inşa ettiğimiz yurdumuz, yeni teknolojilerle, yeni yaklaşımlarla yeniden gençleri kucaklamak için hazırlandı. Bu bölgede birçok teknik okulumuz var. İnşallah burada yetişen gençler Adana´nın yeni dönem sanayileşmesine katkıda bulunacaklar. Çok mutluyum ki bunu burada gerçekleştirdik" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-03-28 16:12:10



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