Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da evinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesinde ikamet eden S.Ş. isimli şahsın evinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın evinde arama yapıldı. Arama neticesinde 174 kök kenevir bitkisi, 31 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

S.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.