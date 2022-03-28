Adana’da 500 kovandaki binlerce arı telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu.

25 yıldır arıcılık yapan Ali Çelik'in 500 kovanda bulunan binlerce arısı telef oldu. Çelik'in bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kovanlardan numune alan ekipler, inceleme sonucunda arılarda bazı hastalıklar tespit edildiğini ve herhangi bir zehirlenme etkenine rastlanmadığını bildirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinden arılarını Adana’nın Kozan ilçesine getirdiğini söyleyen Ali Çelik, "500 kovan içerisinde 78 çerçeve arılarım vardı. Burada 20 gün güzel bir şekilde yetişmeye başladı. Burada traktörler mısır bahçelerine ilaç atmaya başladıklarında bizim arılarımız ölmeye başladı. Bütün arılarım telef oldu. İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulundum ve sonuçlar geldi. Analiz sonuçları neticesinde arıların virüs nedeniyle telef olduğunu açıkladılar" dedi.

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