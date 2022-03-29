11 milyon lira haksız kazanç sağlayan tefecilik şebekesine operasyon



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, senet ile faizle para verip, gününde ödeme yapmayanlardan icra yoluyla 11 milyon lira kazanç elde eden tefecilik şebekesine operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 130 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet alan, gününde ödeme yapmadıkları için de icra takibi başlatarak, 11 milyon lira kazanç elde eden tefecilik şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 23 kişinin adreslerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 23 adrese eş zamanlı baskın yapan polisler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-03-29 09:48:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.