Çalıntı lüks otomobillerin motorlarını Türkiye'ye getirtip, 'change' yapmışlar



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin oto tamirhanesine düzenlediği baskında çeşitli ülkelerden getirildiği belirlenen 76 çalıntı lüks otomobil motoru ele geçirildi. Piyasa değeri 6 milyon lira olduğu belirtilen motorları, Türkiye'deki benzer marka ve modellerdeki araçlara takarak 'change' yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin, parçalar halinde Türkiye'ye getirilip, motorlarının benzer marka ve modellerdeki araçlara takılarak 'change' yapıldığı istihbaratını aldı. Adana Gümrük Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda Seyhan ilçesi, Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine baskın yapıldı. Yapılan aramada; piyasa değeri toplam 6 milyon lira olduğu tespit edilen 76 lüks otomobil motoru ele geçirildi. Tamirhanenin sahibi olduğu belirtilen O.Ü. (38) ve E.K. (36) gözaltına alındı.

ÇALMADIKLARI ÜLKE KALMAMIŞ

Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemede; motorların Türkiye başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Cezayir, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Japonya, Mısır, Rusya ve Slovenya'dan çalınan toplam değeri 100 milyon lira olan lüks otomobillere ait olduğu tespit edildi. Araçların çalındıktan sonra parçalandığı, motorların da konteynerlere konularak Türkiye'ye getirilip burada piyasaya sürüldüğü belirtildi.

'ÇALMADIK, TEST ETTİĞİMİZ İÇİN ESKİ GÖRÜNÜYOR'

O.Ü. ve E.K.'nin 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma' gibi suçlardan kaydı olduğu ve emniyetteki ifadelerinde, "Bu motorları, yurt dışından sıfır olarak getirttik. Gelen motorlara yağ koyup, test ettiğimiz için; yağlı, kullanılmış, ikinci el motorlar gibi görünüyorlar" dedikleri belirtildi. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-03-29 09:57:09



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