76 yaşındaki Recai dede önce mide sonra kalın bağırsak kanserini yendi

Adana'da 76 yaşındaki Recai Tuncel, gördüğü tedaviyle önce mide kanserini ardından bağırsak kanserini yendi.

Recai Tuncel, 2018 yılında bağırsak iltihabı (crohn hastası) olduğunu öğrendi. Tuncel’in kontrolleri devam ederken 2020 yılında bu kez mide kanseri tespit edildi. Hastalığı için dış merkezde tedavi görürken, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na başvuran Tuncel’in yapılan tetkikleri sonrası Doç. Dr. Orçun Yalav ve ekibi tarafından kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştirildi ve kısa sürede taburcu oldu.

2022 yılında ise kontrollerinde ise Tuncel’in kalın bağırsak (kolon kanseri) olduğu tespit edildi. Bir kez daha operasyona alınan Recai Tuncel yine kapalı yöntemle ameliyat edildi ve kısa süre içinde taburcu edildi.

Geçirdiği operasyonlar sonrası Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orçun Yalav’ı ziyarete gelen Recai Tuncel, "İlk ameliyatımda kapalı yöntem ile olacağım için çok endişelerim varken ikinci ameliyatım için koşarak geldiğim. Doç. Dr. Orçun Yalav ve ekibine minnettarım. Balcalı'da her şeyden önce bütün personeli ile birlikte inanılmaz özveri, güler yüz, gayret ve emek var. Onlara teşekkür az gelir” ifadelerini kullandı.

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