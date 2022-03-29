"Eski Sinema Sokağı" cazibe merkezi olacak

Yüreğir Belediyesi’nin ‘Eski Sinema Sokağı’ olarak bilinen 3937 sokakta başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da bir zamanlar yaz akşamların vazgeçilmez aktivitesi olan yazlık sinemaların Yüreğir’deki en bilinen adresi ‘Eski Sinema Sokağı’

Yüreğir Belediyesi’nin sokak sağlıklaştırma projesi dahilinde cephe iyileştirilmesi yapılarak restore ediliyor.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle Yavuzlar ve Akıncılar Mahallelerinin ortak değeri olan 450 metre uzunluğundaki sokakta tarihi doku korunarak çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Projeyle 80 adet bina cephe tadilatları yapılarak birbirine uyumlu renklerle boyanıyor. 28 adet binada tente, 34 adet dükkânda ise tabela çalışması yapılıyor. Sokakta Türk Sinemasına damga vuran sanatçıların resimlerinin yer aldığı mural (duvar boyama) çalışması da yapılacak. Ayrıca sokaktaki enerji hatları da yer altına alınacak.

Sinema sokağındaki çalışmaların Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Yavuzlar Mahallesi’nde esnafla bir araya gelen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, devam eden çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Kocaispir, çalışmaların tamamlandığında Yüreğir’in yeni bir cazibe merkezi kazanacağını belirtti.

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