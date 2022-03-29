Karnavalda 3 ton atık topladılar

Adana'nın Kozan ilçesinde, Portakal Çiçeği Karnavalının düzenlendiği alanının temizliği iki günde yapıldı.

Kozan Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, karnavalın yapıldığı alanda 2 günde 3 ton atık topladı.

Çevre ve Temizlik Birimi Sorumlusu Mesut Işık, iki gün boyunca vardiyalı bir şekilde 40 kişilik temizlik ekibinin karnaval alanı ve çevresinde sabah 04.00 ile gece 24.00 arasında mesai yaptığını söyledi.

Personelin fedakarlıkla çalıştığını belirten Işık, temiz bir Kozan için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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