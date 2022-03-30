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Emekli derneğinden emekliye odun kömür kazığı Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin; işbirliği yaptıkları bir esnafla, emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek yüksek oranlarda komisyon aldıkları ayrıca kömür parasını da faiziyle birlikte maaşından taksitle tahsil ettikleri ileri sürüldü Gözaltına alınan derneğin Yüreğir Şube Başkanı ile aralarında yönetici ve sekreterin de bulunduğu 17 zanlı gözaltına alındı

İHA

Emekli derneğinden emekliye odun kömür kazığı Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin; işbirliği yaptıkları bir esnafla, emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek yüksek oranlarda komisyon aldıkları ayrıca kömür parasını da faiziyle birlikte maaşından taksitle tahsil ettikleri ileri sürüldü Gözaltına alınan derneğin Yüreğir Şube Başkanı ile aralarında yönetici ve sekreterin de bulunduğu 17 zanlı gözaltına alındı

Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin, işbirliği yaptıkları bir esnafla, emeklilere odunkömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek yüksek oranlarda komisyon aldıkları ayrıca kömür parasını da faiziyle birlikte maaşından taksitle tahsil ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlının sorgusu devam ediyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 23 ayrı adrese dün şafak vakti operasyon düzenledi. Yüreğir Şube Başkanı A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu genel sekreter A.B., sayman A.B., kadın sekreter İ.Y. ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi Y.Y. ve diğer 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, çok sayıda dernek üyesi emeklilere ait maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı, 28 boş emekli kimlik kartı, 10 kişinin kimlik fotokopisi, 143 yakacak teslimat makbuzu, geçen yıla ait kömür kesinti listesi ve borç bilgilerinin bulunduğu evrak, bin TL tutarında senet, tapu senetleri ve 32 boş senet, çok sayıda alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin, özellikle derneğe kayıtlı borç batağındaki emekli vatandaşları tuzaklarına düşürdükleri öne sürüldü. Borcu olan kişilere faizle para vermeyi teklif eden şüphelilerin bir odunkömür işletmecisiyle ortak hareket ettiği iddia edildi. Sorguya alınan dernek yöneticilerinin, kömür satıcısı ile işbirliği yaparak, ellerinden maaş kartlarını aldıkları emeklilere kömür satmış gibi fatura kestiği, fatura bedelini taksit taksit tahsil edilip, paranın bir bölümünü zimmetlerine geçirdiği ileri sürüldü. Ayrıca zanlıların tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Zanlıların borç batağına girmiş emeklileri tespit edip bunlara uygun fiyatlara odunkömür satıyor gibi gösterip aldığı kömürün ya da odunun yarı parasını verdiğini, kömürün gerçek fiyatını da emeklinin maaşından faiziyle birlikte aldığı öne sürüldü. Bundan 3 yıl öncede yine Yüreğir Emekliler Derneği'ne odun, kömür operasyonu yapılmış o dönemki başkan gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Emniyette sorgusu devam eden zanlılara "tefecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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