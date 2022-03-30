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Emekliler Derneği yöneticilerine tefecilikten gözaltı

DHA

Emekliler Derneği yöneticilerine tefecilikten gözaltı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı A.Ç. ile genel sekreterin de aralarında bulunduğu 5 kişi, borçları nedeniyle kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları kömür işletmecisine yönlendirip yüksek faizle borç para aldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Dernek yöneticilerinin, emeklilerin maaş kartlarına el koyup kömürcüye olan borçlarını taksit taksit ödedikleri, maaşlarının da bir bölümünü zimmetlerine geçirdikleri belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilere yönelik dün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda Yüreğir Şube Başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi Y.Y. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dernek üyesi emeklilere ait çok sayıda maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı ile alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildi.
KÖMÜR İŞLETMECİSİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIKLARI İDDİASI
Emniyete götürülen dernek yöneticilerinin, borçları nedeniyle kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları odun-kömür işletmecisine yönlendirip, yüksek faizle borç para aldırdıklarına, maaş kartlarına da el koydukları emeklilerin kömürcüye olan borçlarını taksit taksit ödeyip, ayrıca maaşlarının da bir bölümünü zimmetlerine geçirdikleri saptandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
2019'DA DA BENZER OPERASYON YAPILMIŞTI
Bu arada, 12 Ocak 2019'da da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K., derneğin bazı yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile odun kömür satışı yapan bir firma sahibinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, benzer yöntemle emeklilere yüksek faizle borç aldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Şube Başkanı M.K., odun kömür satışı yapan firma sahibi F.K.'nın bir süre tutuklu kaldığı olayla ilgili yargılama sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-03-30 11:36:43

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Emekli derneğinden emekliye odun kömür kazığı Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin; işbirliği yaptıkları bir esnafla, emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek yüksek oranlarda komisyon aldıkları ayrıca kömür parasını da faiziyle birlikte maaşından taksitle tahsil ettikleri ileri sürüldü Gözaltına alınan derneğin Yüreğir Şube Başkanı ile aralarında yönetici ve sekreterin de bulunduğu 17 zanlı gözaltına alındı
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