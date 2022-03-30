Hentbol: Seyhan Belediyespor Süper Lige kenetlendi

Erkekler Hentbol 1. Liginde mücadele eden ve grup maçlarını 2.sırada tamamlayarak playoffa yükselme başarısı gösteren Seyhan Belediyespor erkek hentbol takımında geri sayım başladı. Mavibeyazlılar başarılı sonuçları devam ettirip Adana’yı yeni sezonda Süper Ligde temsil etmek arzusunda.

Seyhan Belediyespor Kulübü erkek hentbol takımını playoffa yükselmesinden dolayı kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Tabiki başarı çıtasını yükseltmeliyiz. Hocamıza ve sporcularımıza olan güvenimiz son derece yüksek. Bizleri bugüne kadar mahcup etmediler bundan sonra da etmeyeceklerdir. Başarıyı gidilen yolda imkanlarımız dahilinde takımımızın yanındayız. Adanamıza hentbolda bir süper lig takımı kazandırmaya kararlıyız” dedi.

2124 Nisan tarihleri arasında Tokat'ta yapılacak olan ve 8 takımın yer alacağı playoff karşılaşmalarına sıkı bir tempoda hazırlandıklarını belirten Seyhan Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takım Antrenörü Gürçin Can, “Müsabakalar sonunda ilk üç takım Süper Lige yükselecek. Bize verilen desteğin karşılığı şampiyonluk olmalı. Adana’ya Süper Lig takımı olarak dönmek istiyoruz. Bunu da başaracak kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek bizi hedefe ulaştıracaktır” diye konuştu.

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