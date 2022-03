Başkan Çetin: "Amacımız herkese eşit ve adaletli hizmet götürmek"

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, insanların doğumundan ölümüne dek belediyelere çeşitli görevler düştüğünü ifade ederek, "Bizde bu bilinçle hareket ederek her yaş grubuna, her sosyal kesime en iyi hizmeti götürme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Başkan Çetin, yerel seçimlerin yıldönümünde 3 yılı değerlendirdi ve gelecek 2 yılda hayata geçireceği projeleri anlattı.

Çukurova Belediye Başkanlığı görevinde sekizinci yılını tamamlayan Çetin, “Bu toplantıyı yapmaktaki amacımız hem 3 yıl içinde yaptıklarımızı başlıklar halinde size sunmak hem de önümüzdeki 2 yılda hayata geçirmeyi planladığımız projeler hakkında bilgi vermek. Çukurova Belediyesi olarak amacımız, çoğulcu ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile birlikte hiçbir kimseyi ve kesimi ötekileştirmeden herkese eşit ve adaletli hizmet götürmektir. İnsanların doğumundan ölümüne dek belediyelere çeşitli görevler düşmektedir. Bizde bu bilinçle hareket ederek her yaş grubuna, her sosyal kesime en iyi hizmeti götürme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Başkan Çetin belediye olarak yaptığı çalışmaları ve yapmak istediği projeleri madde madde anlattı.

Özellikle kadınlar ve çocuklar için yaptıklarından bahseden başkan Başkan Çetin, "Kreşler, su oyun parkları, çocuk ve masal parkları, temalı parkları hizmete açtık. Kadınlarımız için ise 5 kadın sohbet ve dayanışma evi, 4 kadın ürünleri pazarı, Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi, Atatürk Kadın Yaşam Köyünde ve toplum merkezlerinde 60'a yakın meslek kursları, Ayrıca hizmette olan 8 kreş çocuklarımızın eğitiminde önemli olduğu kadar, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırması bakımından da önemli oldu’’ ifadesini kullandı.

Başkan Çetin, "Bir çocuğu mutlu etmek, bir yaşlımızı memnun etmek, onları gülerken görmek beni çok mutlu ediyor’’ dedi. Bir vatandaşımızın ‘Allah razı olsun’ demesi, arkanızdan olumlu konuşması, çocuklarımıza bıraktığımız miras beni ve ekibimi oldukça gururlandırıyor’’ şeklinde konuştu.

