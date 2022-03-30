Adana Demirspor’a 20 metrelik kebap ziyafeti

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Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un futbolcularına ve çalışanlarına 20 metrelik boru kebabı hazırlayıp ikramda bulundu.

Adana Demirspor, 4 Nisan'da Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde yaptıkları idmanla günü tamamlayan futbolcular, antrenman sonrası 20 metrelik kebap ziyafetinde bir araya geldi.

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın, mavilacivertli takıma 50 kilo etin kullanıldığı 20 metrelik boru kebabı ikramında bulundu. Kulüp personeli ve ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte antrenman sonrası bir araya gelen mavilacivertli futbolcular, Adana kebabı ziyafeti çekti.

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