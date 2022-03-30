228 bin liralık mazgal ve rögar kapağı çalan 2 şüpheli tutuklandı



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde toplam değeri 228 bin lira olan rögar kapağı ve mazgal çalan Ramazan B. (26) ve Ahmet K. (27), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 16 mazgal ve 45 rögar kapağının çalınmasıyla ilgili elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin Ramazan B. ile Ahmet K., olduğunu saptadı. Ekipler, adreslerine baskın düzenledikleri şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldığı rögar kapağı ve mazgalların piyasa değerinin 228 bin lira olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-03-30 17:15:37



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