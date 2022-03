Telsiz ile kendisini polis diye tanıtıp, 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da bir restoranda bekçi olarak çalışan C.O., iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki B.T. (23) ve H.C.G.'nin (25) yanına gelip, elindeki telsizle kendini polis olarak tanıtarak, uzaklaşmalarını istedi. Bir süre sonra otomobilin gitmediği fark eden C.O.'nun pompalı av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan C.O., iş yerinin önünde bir otomobilin durduğunu fark etti. Bir süre sonra içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin gitmediğini gören C.O., elinde telsizle aracın yanına geldi. Otomobildeki B.T. ve H.C.G.'ye kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen C.O., "Gitmezseniz sizi aldırırım" dediği iddia edildi. Daha sonra restorana geri dönen C.O., otomobilin halen gitmediğini görünce bu kez pompalı av tüfeğiyle dışarıya çıkıp, araca ateş açtı. Otomobildeki B.T. ve H.C.G., kollarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.O.'yu olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.O., Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2022-03-31 00:32:07



