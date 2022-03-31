Adana’da asfalt yol çöktü Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol, çökme meydana gelince ulaşıma kapatıldı

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Adana’nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.

PozantıKamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.

Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

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