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Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

İHA

Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi, 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda organize sanayi bölgesindeki bir atık yağ dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, lisanssız faaliyet yürüttüğü belirlenen tesis sahibi H.B.’nin atık ve yanık yağları içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti. Söz konusu tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Tesis sahibi H.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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