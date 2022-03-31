Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, akaryakıta dönüştürdüğü tespit edilen H.B., gözaltına alındı. H.B.'ye ait tesiste yapılan aramada bu yöntemle üretilen 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki bir atık yağ dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, lisanssız faaliyet yürüttüğü belirlenen tesis sahibi H.B.'nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti. Tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirdi, H.B.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-03-31 10:19:59



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