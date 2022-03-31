Adana Büyükşehir Belediyesi: "Pozantı’da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı"

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana’nın Pozantı ilçesi Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesiköyü mevkisinde çöken asfalt yol Karayolları sorumluluğundadır ve bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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