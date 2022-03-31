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3 kadının öldüğü trafik kazasında inanılmaz kurtuluş Adana’da refüjde turunç toplarken bir otomobilin 3 kadına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kazada bir kişinin ise inanılmaz şekilde hayatta kaldığı görüldü

İHA

3 kadının öldüğü trafik kazasında inanılmaz kurtuluş Adana’da refüjde turunç toplarken bir otomobilin 3 kadına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kazada bir kişinin ise inanılmaz şekilde hayatta kaldığı görüldü

Adana’da refüjde turunç toplarken bir otomobilin çarptığı, diğer otomobilin de altına aldığı 3 kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada bir kişinin ise inanılmaz bir şekilde hayatta kaldığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhittin Kutay (23) yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıktı. Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Nilüfer Kanat (41), ablası Özler Büyükmazı (44) ile kuzenleri Birsen Sonkur’a (52) çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Polis merkezinde görevli memurlar, kazayı görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kanat, Büyükmazı ve Sonkur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İnanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasında
Kaza anları ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsünde refüjde bir erkek ve kadının sohbet ettiği, daha sonra iki kadının ellerinde sepetlerle yanına geldiği, daha sonra da otomobilin hızla gelip refüje çıkıp 3 kadına çarptığı ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kaldıkları görüldü. Bu arada kadınların hemen yanında bulunan bir erkeğin ise inanılmaz bir şekilde kazadan kurtulduğu, önce şoka girip hareket edemediği, daha sonra ise kazada ölen kadınların yanına koştuğu ortaya çıktı.
Kadınların cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, her 2 aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Kaza yerinde ise kadınlardan geriye, turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü.
Cenazeler, otopsinin ardından talihsiz kadınların yakınları tarafından alınarak, Karataş’ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu arada polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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